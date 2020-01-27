Как стать специалистом по работе с тендерами

Те, кто хочет участвовать в электронных торгах и получать заказы часто имеют свой отдел по работе с тендерами или персонал, который ведет торги. Специалисты этих направлений должны иметь хорошую базу знаний для дальнейшей качественной работы. Именно для этого созданы специальные центры, обучающие деятельности в сфере электронных торгов.
Давайте разберемся, зачем все-таки необходимо проводить обучение в данной сфере и для кого оно создано.
Прежде всего, данный вид обучения необходим небольшим организациям, где трудится пара-тройка сотрудников на электронных торгах. Им необходимо иметь знания для всех этапов процесса:начиная от регистрации в ЕИС заканчивая обустройством рабочего пространства и подготовкой заявок разного уровня сложности для участия в тендерах вплоть до окончания торгов, а также при необходимости взаимодействовать с Федеральной Антимонопольной Службой.
Заметим, что данное обучение позволяет специалистам или непосредственно директору разобраться во всех нюансах и особенностях подачи заявок и победы в торгах.
Менеджер по тендерам обучение которого позволит научиться успешно подавать заявки, в дальнейшем будет одерживать победу за победой в электронных торгах. Заметим, что обучаться нужно не только новичкам, но и тем, кто уже работает в сфере закупок. Законодатель очень часто вносит поправки в нормативно-правовые акты, которые важно знать и учесть при подаче заявки.
Специалисты, обучающие работе с тендерами, дают исключительно свежую информацию, обеспечивающую успешное участие в торгах.
Пройдя обучающие курсы станет вполне возможным делать большую часть работы самостоятельно, а через специалистов решать только трудные и долгие вопросы, к примеру как получить обеспечение для торгов (если собственных средств не имеется) и получить банковскую гарантию у реестрового банка.
Учеба в формате курсов или семинаров гораздо более углубленное, нежели самостоятельная. Потому что изучая материал с профессионалами своего дела, Вам обязательно укажут на самые важные и сложные моменты. А разбираясь во всем самостоятельно есть вероятность принятия неправильного решения и неправильные выводы, которые отнимут ваше драгоценное время и прибыль.