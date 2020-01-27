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Новости тенниса - Бондаренко победила японку Мию Като на турнире в Ирапуато

В этой статье наши журналисты подобрали для Вас самые свежие новости рубрики “Теннис”. Читайте в этом выпуске новостей большого тенниса Украины и мира: Катерина Бондаренко обыграла японскую соперницу Мию Като в финале квалификации турнира в Ирапуато; украинская сборная по теннису опустилась на одну позицию в рейтинге наций; Катерина Козлова и Катарина Завацкая сыграют в туринире WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Большой теннис: Катерина Бондаренко пробилась в основную сетку турнира ITF в Ирапуато

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко попала в основную сетку турнира ITF в городе Ирапуато, Мексика. 

В финале квалификации теннисистка разделалась с японкой Мией Като. Матч окончился со счетом 6:3, 7:6 (2). В первом раунде основного турнира Бондаренко выступит против аргентинки Нади Подорской. 

Ранее в новостях большого тенниса СМИ sportarena.com/tennis сообщили, что турнир в Майами пройдет, как и было запланировано. 

Теннис Украины: украинская сборная опустилась на одну позицию в рейтинге наций 

Украинская мужская сборная по теннису теперь на 35-м месте в рейтинге наций. Она опустилась на одну строку, и это несмотря на победу над командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. 

Обратите внимание, что на первом месте в мировом рейтинге - Франция. Вслед за ней следуют Хорватия, Испания, Бельгия и США.

В 2020-м году сборная Украины сыграет в еще одной матчевой встрече за право участвовать в квалификации следующего розыгрыша Кубка Дэвиса. Жеребьевка пройдет 13 марта. 

Ранее Новости тенниса сообщили, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый матч на турнире международной серии в Хуакине. 

Свежие новости тенниса: Завацкая и Козлова примут участие в турнире WTA в Гвадалахаре 

Украинки Катарина Завацкая и Катерина Козлова сыграют на 125-тысячнике в мексиканской Гвадалахаре уже на следующей неделе. Катерина Козлова (№98 WTA) находится в списке участниц основной сетки соревнований. Катарина Завацкая (№105 WTA) поучаствует на турнире с квалификации. 

Кстати, обе спортсменки могли бы сыграть в квалификации обязательного Премьера в Индиан-Уэллс, однако турнир отменили из-за коронавируса. 

22 март 08:02 | : Разное

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