Новости тенниса - Бондаренко победила японку Мию Като на турнире в Ирапуато

В этой статье наши журналисты подобрали для Вас самые свежие новости рубрики “Теннис”. Читайте в этом выпуске новостей большого тенниса Украины и мира: Катерина Бондаренко обыграла японскую соперницу Мию Като в финале квалификации турнира в Ирапуато; украинская сборная по теннису опустилась на одну позицию в рейтинге наций; Катерина Козлова и Катарина Завацкая сыграют в туринире WTA в Гвадалахаре (Мексика).
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко попала в основную сетку турнира ITF в городе Ирапуато, Мексика.
В финале квалификации теннисистка разделалась с японкой Мией Като. Матч окончился со счетом 6:3, 7:6 (2). В первом раунде основного турнира Бондаренко выступит против аргентинки Нади Подорской.
Ранее в новостях большого тенниса СМИ sportarena.com/tennis сообщили, что турнир в Майами пройдет, как и было запланировано.
Украинская мужская сборная по теннису теперь на 35-м месте в рейтинге наций. Она опустилась на одну строку, и это несмотря на победу над командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
Обратите внимание, что на первом месте в мировом рейтинге - Франция. Вслед за ней следуют Хорватия, Испания, Бельгия и США.
В 2020-м году сборная Украины сыграет в еще одной матчевой встрече за право участвовать в квалификации следующего розыгрыша Кубка Дэвиса. Жеребьевка пройдет 13 марта.
Ранее Новости тенниса сообщили, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый матч на турнире международной серии в Хуакине.
Украинки Катарина Завацкая и Катерина Козлова сыграют на 125-тысячнике в мексиканской Гвадалахаре уже на следующей неделе. Катерина Козлова (№98 WTA) находится в списке участниц основной сетки соревнований. Катарина Завацкая (№105 WTA) поучаствует на турнире с квалификации.
Кстати, обе спортсменки могли бы сыграть в квалификации обязательного Премьера в Индиан-Уэллс, однако турнир отменили из-за коронавируса.