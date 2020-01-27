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РПЛ могут возобновить мае, КХЛ на грани отмены плей-офф

Несмотря на то, что многие спортивные соревнования уже либо отменены, либо приостановлены из-за распространения коронавируса, чиновники из Министерства спорта России решили выступить перед СМИ по поводу проведения спортивных мероприятий на всей территории страны. По их словам, Минспорта рекомендует отменить их полностью из-за угрозы распространения коронавируса. Помимо этого, чиновники попросили исключить возможность проведения матчей и встреч спортсменов и тренеров из тех регионов, где в настоящий момент объявлен карантин.

 

Также в Минспорта предложили уточнить график работы спортивных клубов и секций и установить ограничение на их посещение до середины апреля как минимум. Такие решения вызваны желанием соблюсти рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Напомним, что ранее перенесли финал чемпионата России по хоккею с мячом, а лыжная Федерация страны сообщила об отмене своего первенства.

 

Футбольный российский чемпионат также приостановлен. Эксперты БК Леон отмечают, что его вряд ли получится возобновить в середине апреля и предлагают использовать бонус Леон (информация по ссылке). Руководство российской премьер-лиги рассчитывает, что более реальной датой для возобновления чемпионата станет начало или середина мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. Если чемпионат России возобновится 17 мая, тогда клубам придется проводить много матчей подряд – черед два дня на третий – чтобы успеть завершить сезон. В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год, летом вряд ли будут проходить матчи сборных, поэтому часть июня РПЛ вполне может занять для проведения игр. К тому же нужно организовать полуфинальные матчи Кубка России, а также одну игру четвертьфинала между «Шинником» и «Уралом».

 

Отмечается, что РПЛ получила согласие от УЕФА на проведение матчей чемпионата России. Главное условие УЕФА – чтобы матчи национальных турниров не накладывались на еврокубки.

 

Эксперты уверены, что хоккейный плей-офф Кубка Гагарина возобновится гораздо раньше. Дело в том, что лига хочет провести серию решающих матчей в апреле, однако ряд клубов выступают против этого. В частности, руководство казахстанского «Барыса» уже приняло решения отказаться от участия в плей-офф. Ранее участвовать в раунде плей-офф отказалась вторая иностранная команда КХЛ, пробившаяся во второй раунд плей-офф, – финский «Йокерит». По данным СМИ, в КХЛ подумывают над тем, чтобы организовать российский финал шести без участия отказавшихся «Йокерита» и «Барыса». Однако жесткую позицию приняло руководство «Ак Барса». Казанский клуб тоже не будет играть матчи плей-офф, если КХЛ решит все-таки его провести.

 

Источник — favoritnr1.com  

19 март 11:59 | : Разное

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