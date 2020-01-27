Что такое гипсокартон

Гипсокартон используется в строительстве и реконструкции домов, квартир, коммерческих и производственных помещений.
Что же это за материал и каковы его преимущества?
Гипсокартон состоит из специального гипсового сердечника, который обернут высококачественным картоном.
Гипс является экологически и биологически совершенным строительным материалом, он абсолютно безвреден для здоровья, его значение pH очень близко к коже человека.
Плиты гипсокартона делятся по назначению:
Где купить гипсокартон?
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Преимуществом гипсокартона, также являются его отличные звуко - и теплоизоляционные свойства. Без использования гипсокартона, это свойство обычно может быть достигнуто только путем увеличения толщины стенки. Неоспоримым преимуществом гипсокартонной стены является ее полная прямолинейность и гладкость (то есть отсутствие канавок или неровностей, хорошо известных по штукатурке).
Применение гипсокартона:
В современном строительстве, будь то новые здания или реконструкция, сегодня мы вряд ли обойдемся без гипсокартона.
Перегородки легкие, отвечают всем требованиям современного строительства (противопожарная, сантехническая, безопасная…), монтаж происходит быстро. Атипичные круглые или эллиптические формы также могут быть изготовлены из гипсокартона, что вряд ли возможно из других материалов.
Благодаря этим различным свойствам гипсокартонные плиты реализуются практически во всех типах зданий, таких как чердаки, санузлы, офисы, офисные здания, спортивные залы, учебные классы, жилые комплексы, торговые центры, больницы.