Все про спорт в одном месте - последние новости спорта

В этой статье наши журналисты собрали самые последние новости 3-х спортивных рубрик. Читайте в этом выпуске новостей футбол, теннис и баскетбол, все про спорт в одной статье: в каком составе “Динамо” отправится на сборы в Белек; Марта Костюк отправится в Таллин на матчи Кубка Федерации в составе сборной Украины; “Атланта” Алексея Лэня уступила “Бруклину”, но украинец успел заработать 10 очков.
В среду 15 января “Динамо” отправится на первый тренировочный сбор в новом году. Команда Алексея Михайличенко вылетит в турецкий Белек, где будет тренироваться до 28 января.
Турецкий штаб примет 29 футболистов.
Защитники:
Полузащитники:
Вратари:
Форварды:
Во время первого сбора команда примет участие в 6-ти контрольных матчах.
Второй сбор пройдет 2-16 февраля, тоже в Турции.
Напомним, что команда “Динамо” была в отпуске до 10 января. Руководство решило дисквалифицировать Артема Беседина.
Ранее Новости спорта футбол писали, с каким счетом окончились матчи 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
17-летняя украинка Марта Костюк отправится в составе национальной сборной в столицу Эстонии Таллин, где примет участие в матчах Кубка Федерации.
Напомним, что Марта не попала в предварительную заявку, однако не сдается и очень хочет попробовать свои силы в составе сборной Украины.
Замену можно произвести до 11:00 по местному времени, за день до первого матча группового этапа.
Сборной Украины предстоит сыграть против Болгарии и Хорватии с 5 по 8 февраля в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны. Украина находится в группе “А”. В группе “В” сыграют 4 сборные.
Кто получит две путевки в плей-офф, станет известно в стыковых матчах по новым правилам (А1 против В2 и В1 и А2).
Ранее в новостях спорта теннис sportarena.com/tennis СМИ сообщали, что Козлова проиграла турнир в Хобарте.
В рамках регулярного чемпионата НБА “Бруклин Нетс” обыграли “Атланту Хоукс” со счетом 108:86. Напомним, что в проигравшей команде играет украинский легионер Алексей Лэнь. Он играл на протяжении 16-ти минут и успел заработать 10 очков: 5-8 с игры, 0-3 трехочковые. Также украинец выполнил 4 подбора и отдал 1 передачу.
Результаты других матчей игрового дня 12 января: