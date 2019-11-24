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Все про спорт в одном месте - последние новости спорта

В этой статье наши журналисты собрали самые последние новости 3-х спортивных рубрик. Читайте в этом выпуске новостей футбол, теннис и баскетбол, все про спорт в одной статье: в каком составе “Динамо” отправится на сборы в Белек; Марта Костюк отправится в Таллин на матчи Кубка Федерации в составе сборной Украины; “Атланта” Алексея Лэня уступила “Бруклину”, но украинец успел заработать 10 очков.  

Спорт и футбол: “Динамо” возьмет на сборы в Белек 29 игроков 

В среду 15 января “Динамо” отправится на первый тренировочный сбор в новом году. Команда Алексея Михайличенко вылетит в турецкий Белек, где будет тренироваться до 28 января. 

Турецкий штаб примет 29 футболистов.

Защитники: 

  • Пиварич. 
  • Попов.
  • Кендзера.
  • Шабанов.
  • Вивчаренко. 
  • Сирота.
  • Забарный. 
  • Кадар. 
  • Бурда. 
  • Миколенко. 

Полузащитники:

  • Сидорчук. 
  • Буяльский. 
  • Цыганков.
  • Вербич. 
  • Дуелунд. 
  • Де Пена. 
  • Кадири. 
  • Шепелев. 
  • Шапаренко. 
  • Андриевский. 
  • Цитаишвили.
  • Караваев.

Вратари:

  • Бойко.
  • Бущан. 
  • Кучерук.
  • Нещерет.

Форварды: 

  • Каргбо.
  • Соль.
  • Русин.

Во время первого сбора команда примет участие в 6-ти контрольных матчах. 

Второй сбор пройдет 2-16 февраля, тоже в Турции. 

Напомним, что команда “Динамо” была в отпуске до 10 января. Руководство решило дисквалифицировать Артема Беседина. 

Ранее Новости спорта футбол писали, с каким счетом окончились матчи 19-го тура чемпионата Италии по футболу. 

Новости спорта Украины: Марта Костюк поедет в Таллин на матчи Кубка Федерации

17-летняя украинка Марта Костюк отправится в составе национальной сборной в столицу Эстонии Таллин, где примет участие в матчах Кубка Федерации. 

Напомним, что Марта не попала в предварительную заявку, однако не сдается и очень хочет попробовать свои силы в составе сборной Украины. 

Замену можно произвести до 11:00 по местному времени, за день до первого матча группового этапа. 

Сборной Украины предстоит сыграть против Болгарии и Хорватии с 5 по 8 февраля в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны. Украина находится в группе “А”. В группе “В” сыграют 4 сборные. 

Кто получит две путевки в плей-офф, станет известно в стыковых матчах по новым правилам (А1 против В2 и В1 и А2). 

Ранее в новостях спорта теннис sportarena.com/tennis СМИ сообщали, что Козлова проиграла турнир в Хобарте. 

Новости баскетбола: “Атланта” проиграла “Бруклину” 108:86, Лэнь заработал 10 очков

В рамках регулярного чемпионата НБА “Бруклин Нетс” обыграли “Атланту Хоукс” со счетом 108:86. Напомним, что в проигравшей команде играет украинский легионер Алексей Лэнь. Он играл на протяжении 16-ти минут и успел заработать 10 очков: 5-8 с игры, 0-3 трехочковые. Также украинец выполнил 4 подбора и отдал 1 передачу. 

Результаты других матчей игрового дня 12 января:

  • “Мемфис” - “Голден Стэйт”, 122:102. 
  • “Торонто” - “Сан-Антонио”, 104:105. 
  • “Вашингтон” - “Юта”, 116:127. 
  • “Нью-Йорк” - “Майами”, 124:121. 
  • “Денвер” - “Клипперс”, 114:104. 
  • “Финикс” - “Шарлотт”, 100:92. 
01 февраль 14:40 | : Разное

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