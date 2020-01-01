На что обратить внимание при покупке шин для авто

За безопасность движения автомобиля на дороге отвечают шины. Чтобы обезопасить себя и окружающих, передвижение транспортного средства должно осуществляться на протекторах согласно погодным условиям. Рынок предлагает большой ассортимент шин отечественного и зарубежного производителя. В этом можно убедиться здесь - https://cephey.ru/goods/tyres/. Среди такого изобилия товара можно запутаться. Чтобы не ошибиться в выборе, следует учитывать характеристики каждого вида покрышки и знать критерии выбора резины для автомобиля. В этой статье мы подробно расскажем, на что обратить внимание при покупке.
И так, смотрите на такие показатели:
Выбираем летнюю резину
Чтобы управление автомобилем было комфортным и не требовало незапланированных денежных расходов, обратите внимание на два основных критерия выбора:
Мягкая резина обеспечивает комфортные условия езды, но она только для хороших дорог. На плохом асфальтном покрытии она будет быстро изнашиваться и стираться, а частая замена потребует дополнительных финансовых вложений. В отношении шума, то его уровень прямо пропорционален выполненному рисунку на протекторе. Если он выражен, то соответственно шум будет громче слышно.
Критерии выбора зимней резины.
Этот вид покрышек рассчитан на температурный режим от -5 и ниже. В отличие от летнего варианта, у них ярко выраженный глубокий рисунок на протекторе и имеются дополнительные шипы. На сильном морозе этот вид резины имеет свойство нагреваться, что делает их гибкими. Данные характеристики зимней резины поддерживают плотное сцепление автомобиля с дорогой, следовательно, транспортное средство более управляемое и имеет короткий тормозной путь. Что касается срока эксплуатации, то он намного дольше, чем в летних, но показатели максимальной скорости значительно ниже.
Счастливой дороги! Берите лучшее!