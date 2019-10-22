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Как выбрать садовый триммер

За красотой сада, идеально стриженых дорожек и газонов скрывается тяжкий труд человека. Именно поэтому садовый триммер - это незаменимый инструмент на каждом дачном участке.

Значительное время своего пребывания на участке владелец посвящает уходу за растениями. Он подрезает кустарник, удаляет заросли сорняков, подкармливает цветы и формирует кроны деревьев. Подравнять газон и избавиться от быстро растущей травы в междурядьях и по бокам садовых дорожек поможет триммер — ручная разновидность газонокосилки.

Конструкция триммера
Триммер показывает отличную маневренность на небольших участках неправильной формы. Им сподручнее управлять, чем массивной газонокосилкой. Триммером легко скашивать траву рядом с кустами, деревьями, постройками.

Конструкция выглядит как вытянутая штанга, на одном конце которой пристроен рабочий элемент — электрический или бензиновый двигатель, а на другом — вращающаяся головка с ножевым инструментом или леской. Триммерная головка, называемая катушкой, тоже может иметь особенности конструкции:

быть разборной;
неразборной;
работать на сменных кассетах.
Ножевой инструмент бывает двух видов: с ножами лепестковой формы из пластика или металла, в виде стального диска. Диск широко используется для косьбы высокой травы, заготовки сена.

Виды триммеров
Наибольшее распространение получили электрические триммеры, проводные и аккумуляторные. Они используются для скашивания невысокой растительной поросли и травы. Проводная техника зависит от длины сетевого провода, поэтому подходит для работы на небольшом участке рядом с домом. Аккумуляторные модели более мобильны, но ограничены зарядом батареи.

Достоинства электрических моделей:

не нужно топливо;
небольшой вес;
хорошая мощность;
дешевые расходные материалы;
возможность смены насадок.

 

Практичные бензиновые триммеры выносливы, маневренны и мощны. Они дают возможность косить мокрую траву. Автономный агрегат оснащается двухтактным или четырехтактным мотором. Это идеальная техника, если приходится обрабатывать большие территории.

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30 ноябрь 11:27 | : Разное

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