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Важность актуальной переподготовки кадров в сфере информационной безопасности

Переподготовка в области информационной безопасности - актуальное направление обучения как для приобретения новой специальности, так и для повышения квалификации уже состоявшихся специалистов в области защиты информации.

Важность актуальной переподготовки кадров в сфере информационной безопасности

В сегодняшнее время перманентных утечек данных, конкурентной разведки и несанкционированных доступов как никогда актуально защитить информацию своей компании или государственного учреждения. Кроме этого, информационная безопасность и защищенность данных регламентируется рядом Постановлений Правительства.

Важно отметить, если вы намереваетесь получить новую специальность, то учтите, что проходить курсы по Иб лучше в специализированных учебных центрах и ВУЗах, имеющих согласование программ как с ФСБ так и/или ФСТЭК, так как это вам может сильно помочь в трудоустройстве по ряду вакансий, ввиду обязательности данных согласований по Постановлению Правительства №313, 541 и других.

Стоит отметить, что в последнее время переподготовка и повышение квалификации в области криптографии и информационной безопасности можно пройти и в дистанционном формате с помощью серий вебинаров, дистанционного обучения, что весьма эффективно совмещается с основной занятостью.

Важность актуальной переподготовки кадров в сфере информационной безопасности

Среди учебных центров с согласованными программами обучения я бы рекомендовал вам рассмотреть: Кафедру систем информационной безопасности БГТУ, представленную на сайте Infobezopasnost.ru Академию Айти и АИС. В БГТУ, кстати, недавно запустились дополнительные практические занятия по ИБ по secret net, которые включены в переподготовку.

07 ноябрь 13:56 | : Разное

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