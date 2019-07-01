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Изумительно мягкий и легкий вкус Niko Pirosmani

В далекие коньяки всегда считали скорее французским известным напитком, поэтому грузинские же коньяки скорее называются бренди. Но вникая в глубь истории компании и фирмы Грузии с гордостью называют свое производство коньяком.

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Все знают, что Грузия – это несущая свои плоды, виноградная и винная страна. Используются не только привычные плоды такие как Фоль Бланш и Коломбар, но и Цицка, Ркацители и другие виды. Выдерживается и дозревает как правило от 3 лет в бочках из дуба.


Коньяк получается достаточно мягким и утонченным по вкусу и в идеальности подходит к грузинским блюдам. Существует множество известных фирм по производству крепкого напитка. Коньяк линейки Niko Pirosmani, считается один из крупнейших производителей коньячного спирта в Грузии.

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Производится Niko Pirosmani в экологически чистом месте в регионе Кахетии где и расположилось предприятие. Специалисты тщательно следят за вкусом и качеством коньяка. Процесс выдержки спирта достигает до 10-12 лет, сохраняется изумительно мягкий и легкий вкус.

Для виноделов и мастеров республики безусловно гордость и слава, ведь уникальность и разновидность богатых вкусов может бороться за свое место с другими странами.

31 июль 17:37 | : Разное

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