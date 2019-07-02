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Новая музыка для души и тела

 В современном мире трудно себе представить хотя бы день без музыки. Любимые мелодии слышны на дачных участках, из окон автомобилей, в местах массового отдыха. Появилась возможность смотреть видео и  слушать музыку онлайн бесплатно, что особенно удобно. 

 Большой популярностью пользуются отечественные исполнители, даря своим поклонникам новые русские хиты, любимые песни для души. Эти песни ищут все.  В новинки музыки 2019 вошел новый клип молодой талантливой певицы Елены Темниковой на песню " Нет связи", ttps://www.youtube.com/watch?v=yv7BFI8zRkg, сразу полюбившийся многим.

Снимался данный новый клип в Лиссабоне, в ночное время, благодаря чему в нем присутствует некая таинственность и загадочность. Душевная песня, жизненный клип на тему любви и расставаний. Смысл произведения прост: любая ссора может стать последней в отношениях, если вовремя ее не остановить. Переживания о чувствах знакомы многим, поэтому мало кто останется равнодушным к премьере Елены Темниковой. 

 Сначала этого года появилось много новинок в музыке разных направлений, в том числе и в поп музыке. Список русских хитов 2019 продолжает пополняться.  

  

09 июль 13:22 | : Разное

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