Новая музыка для души и тела

В современном мире трудно себе представить хотя бы день без музыки. Любимые мелодии слышны на дачных участках, из окон автомобилей, в местах массового отдыха. Появилась возможность смотреть видео и слушать музыку онлайн бесплатно, что особенно удобно.
Большой популярностью пользуются отечественные исполнители, даря своим поклонникам новые русские хиты, любимые песни для души. Эти песни ищут все. В новинки музыки 2019 вошел новый клип молодой талантливой певицы Елены Темниковой на песню " Нет связи", ttps://www.youtube.com/watch?v=yv7BFI8zRkg, сразу полюбившийся многим.
Снимался данный новый клип в Лиссабоне, в ночное время, благодаря чему в нем присутствует некая таинственность и загадочность. Душевная песня, жизненный клип на тему любви и расставаний. Смысл произведения прост: любая ссора может стать последней в отношениях, если вовремя ее не остановить. Переживания о чувствах знакомы многим, поэтому мало кто останется равнодушным к премьере Елены Темниковой.
Сначала этого года появилось много новинок в музыке разных направлений, в том числе и в поп музыке. Список русских хитов 2019 продолжает пополняться.