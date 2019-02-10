6 ошибок при использовании небулайзера

Последние годы все чаще терапевты и педиатры советуют своим пациентам приобрести приспособление для ингаляции: небулайзер. Это несложный прибор позволяет создать мелкую дисперсию капель лекарства, которые достигают самых закрытых участков воздушно-дыхательных путей.
Небулайзер действенен тогда, когда требуется «обработать» гортань и нижнюю часть дыхательных путей. Добиться эффективного воздействия лекарства, возможно только, если создать его мелкодисперсное распыление. В результате такой операции на слизистую носа и глотки попадает минимальная концентрация лекарственного состава. Ингалятор не эффективен, если больной страдает от насморка или фарингита, но помочь может:
Второй недостаток, который весьма распространен – это самолечение. Назначение отхаркивающего аппарата самостоятельно может спровоцировать усугубление ситуации и ухудшения самочувствия. . Только специалист может безошибочно поставить диагноз, прописать правильное лечение. По мокроте и ее вязкости можно точно определить:
Нередко практикуется наполнение дозатора масляными субстанциями. Такая идея может быть контр продуктивной, нанести здоровью заметный урон. Жиры, оседающие на легочной ткани, способны спровоцировать нарушение метаболизма и кислородного обмена, что может спровоцировать самые тяжелые осложнения, вплоть до отека легких и их воспаления.
Также не рекомендуется применять в ингаляторе различные настои из трав. Но если растительные смеси помогают процессу отхаркивания, то применять их вполне допустимо в ингаляционных мероприятиях. Следует при этом отвар или настой обязательно пропускать через фильтр, сделанный из бинта.
Во время заболевания рекомендуется делать много ингаляций, не менее трех раз в день. Важно также делать ингаляцию через час после основательного принятия пищи (обед, завтрак, ужин). Причину понять несложно: после обеда вырастает внутрибрюшное давление, органы ЖКТ оказывают влияние на диафрагму, таким образом, естественным путем уменьшается объем вдыхаемого воздуха. Возникает вполне реальная возможность, что меньше будет обработано участков нижних отделов дыхательных путей.
Если ингаляция делается с целью разжижения мокроты, то следует подобную операцию совершать за четыре часа до наступления сна. Ингаляции с бронхиальными дилататорами реализуются за час до наступления сна. Неактивным воздействием ингаляции может быть повышение артериального давления, а также активации работы сердечной мышцы.
Если у больного высокая температура, то в обязательно порядке исключаются паровые ингаляции, которые могут спровоцировать ее повышение. Также паровые ингаляции противопоказаны:
Паровые ингаляции несут ряд потенциальных опасностей, поэтому их следует делать только после консультации с лечащим врачом. Подобные вопросы отсутствуют, если практиковать лечение с помощью небулайзера. Дисперсная жидкость попадает на легочную ткань комнатной температуры, поэтому она не может спровоцировать ухудшение состояния больного.
Большой недочет – это когда в семье пользуются одним небулайзером. Делать это категорически возбраняется. Если же такие вещи практикуются, следует тщательно дезинфицировать устройство, обработав его мощным антисептиком. Для детей до 5 лет рекомендуется использовать отдельный ингалятор.
Некоторые практические решения дискутируются в кругу специалистов, по этому поводу есть несколько мнений. Одно из них: использование минеральной воды с высоким содержанием щелочных соединений. Обычно дыхательные пути человека очищаются самостоятельно, там не может находиться большое количество болезнетворных бактерий.
Есть риск, что можно «подцепить» патогенные бактерии, при реализации ингаляционных процедур. Поэтому самым тщательным образом следует обрабатывать жидкость, чтобы она была кристально чистой и свободной от инфекции.
В противном случае, избавившись от одного заболевания, можно приобрести – другое еще более тяжелое. Минеральные воды априори не могут быть стерильны, они проходят очистку, которая заметно отличается от очистки, например, лекарственных препаратов, которые вводят в вену.
На столь резонные обоснованные замечания существуют контраргументы: мы каждый день дышим воздухом, который далеко не идеален, в нем находится тысячи микробов, в том числе и болезнетворных. Организм здорового человека успешно справляется с атаками вирусов и бактерий, поэтому Я, если в минеральной воде присутствуют нежелательные микроорганизмы, то их доля ничтожна, поэтому ингаляции с использованием щелочной жидкости использовать допустимо.
Есть различные процедуры для лечения легочных заболеваний, они могут быть компрессорными или ультразвуковыми, но ингаляции с использованием небулайзера – это всегда недорого и эффективно. Обязательно перед началом лечебных процедур следует