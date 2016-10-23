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12 россиян стали миллионерами благодаря лотереям

12 россиян стали миллионерами, множество людей получили денежные выигрыши благодаря триумфальному новогоднему розыгрышу гослотереи «Гослото». Такой успех превзошел самые смелые ожидания организаторов мероприятия.

В частности, розыгрыш ряда тиражей проходил 31 декабря в прямом эфире на одном из телеканалов. Жители России стали свидетелями того, как участник из Нижегородской области выиграл суперприз на 54,4 млн рублей. Такой подарок «Гослото» преподнесло в тираже «6 из 45».

Кроме того, еще 11 человек получили право называться миллионерами буквальнов предновогоднюю ночь. Восемь из них стал обладателем суммы в размере 6,8 млн рублей в тираже «5 из 36». А трое игроков добились успеха в «Гослото «7 из 49» - каждый получил по 4,1 млн рублей.

Директор по маркетингу и продажам АО «Торговый Дом «Столото» Зоя Гафарова констатировала, что таких успешных розыгрышей по количеству победителей (более 7 млн человек) и размеру начальной суммы Россия еще не знала. Это снова подтверждает истину: благодаря гослотереи каждый россиянин имеет высокий шанс стать миллионером.

19 январь 10:25 | : Разное

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