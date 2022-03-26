Житель Новодвинска пытался разбогатеть в Котласе на наркотиках, но обломался

РУФСБ России по Архангельской области завершены следственные действия в отношении 31-летнего жителя г. Новодвинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
По версии следствия обвиняемый, находясь на территории города Котласа, по указанию поставщика извлёк из тайника наркотическое средство, приобретённое бесконтактным способом через сеть «Интернет», после чего намеревался его расфасовать и продать.
Довести свой преступный умысел до конца наркоторговцу не удалось, его задержали сотрудники РУФСБ. Из незаконного оборота изъято около 250 грамм наркотического средства, что считается особо крупным размером.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.