В Архангельске задержан бомжеватый пироман

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении поджогов двух домов задержан мужчина 1967 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
По предварительной информации, 11 апреля 2022 года злоумышленник распивал спиртное в расселенном деревянном доме на улице Розы Люксембург. Затем он поджег в одной из комнат бумагу, подождал пока все разгорится и ушел. По словам задержанного, таким образом он решил отомстить собирающимся в этом доме лицам без определенного места жительства, с которыми ранее у него был конфликт.
На следующий день мужчина забрался в расселенный дом на улице Котласская, где после употребления спиртного также устроил пожар.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.