Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан бомжеватый пироман

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении поджогов двух домов задержан мужчина 1967 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По предварительной информации, 11 апреля 2022 года злоумышленник распивал спиртное в расселенном деревянном доме на улице Розы Люксембург. Затем он поджег в одной из комнат бумагу, подождал пока все разгорится и ушел. По словам задержанного, таким образом он решил отомстить собирающимся в этом доме лицам без определенного места жительства, с которыми ранее у него был конфликт.

На следующий день мужчина забрался в расселенный дом на улице Котласская, где после употребления спиртного также устроил пожар.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

 

25 апрель 10:43 | : Происшествия

Главные новости


Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере
Спасти Уйму: «РВК-Архангельск» завершает работы по монтажу и врезке нового дюкера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (303)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20