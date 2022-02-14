Житель Сыктывкара, погостивший в Плесецке, обложил матом полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 31-летнему жителю города Сыктывкара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что 18 декабря 2021 года вечером в здании железнодорожного вокзала станции Плесецкая Северной железной дороги осужденный в процессе правового разбирательства в связи с привлечением его к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство, будучи недовольным действиями полицейского по сопровождению пассажирских поездов, публично оскорбил его, используя нецензурную брань.
В ходе допроса осужденный признал свою вину.
Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Плесецкого судебного района Архангельской области ему по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 1 месяц с установлением дополнительных ограничений.