В Няндоме участники диверсии на производстве получили тюремные сроки

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя г. Няндома и 33-летнего жителя г.Вологды виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).
Установлено, что один из подсудимых, руководствуясь личными мотивами, пообещал своему знакомому денежное вознаграждение за помощь в совершении поджога. 18.07.2021 с целью уничтожения деревообрабатывающего пилоцеха и находящегося в нем имущества, расположенного на производственной территории около автодорог «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» и «Подъезд к АБЗ», принадлежащего индивидуальному предпринимателю, подсудимые, используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку совершили поджог стены пилоцеха.
В результате поджога могло пострадать имущество предпринимателя на сумму 1 538 000 рублей, однако своевременное обнаружение возгорания иными лицами и слаженные действия сотрудников противопожарной службы позволили избежать указанного ущерба.
Приговором суда подсудимым, с учетом предыдущих судимостей назначено наказание в виде двух и четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.