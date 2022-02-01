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В Няндоме участники диверсии на производстве получили тюремные сроки

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя г. Няндома и 33-летнего жителя г.Вологды  виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Установлено, что один из подсудимых, руководствуясь личными мотивами, пообещал своему знакомому денежное вознаграждение за помощь в совершении поджога. 18.07.2021 с целью уничтожения деревообрабатывающего пилоцеха и находящегося в нем имущества, расположенного на производственной территории около автодорог «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» и «Подъезд к АБЗ», принадлежащего индивидуальному предпринимателю, подсудимые,  используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку совершили поджог стены пилоцеха.

В результате поджога могло пострадать имущество предпринимателя на сумму 1 538 000 рублей, однако своевременное обнаружение возгорания иными лицами и слаженные действия сотрудников противопожарной службы позволили избежать указанного ущерба.

Приговором суда подсудимым, с учетом предыдущих судимостей  назначено наказание в виде двух и четырех лет  лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

20 апрель 09:37 | : Происшествия

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