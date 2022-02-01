В Архангельской области задержаны мошенники, спекулирующие на родственных чувствах

На минувшей неделе на территории Архангельска и Северодвинска полицейскими был зарегистрирован ряд мошенничеств, совершённых под предлогом «родственник попал в беду». Жертвами аферистов становились преимущественно пожилые граждане.
Злоумышленники по телефону представлялись потерпевшим близкими родственниками и сообщали, что по их вине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Для возмещения ущерба просили крупную сумму денег. Многие пенсионеры, поддавшись панике, шли на поводу у мошенников и передавали курьерам имеющиеся денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и в Архангельской области задержали троих подозреваемых. Ими оказались два жителя Архангельской области 1989 и 1994 годов рождения, а также 20-летний житель города Пензы. Ещё один подозреваемый – молодой человек 1991 года рождения – был задержан полицейскими в Пензенской области.
По данным следствия, злоумышленники действовали в составе двух самостоятельных групп. Часть похищенных денежных средств – около 600 тысяч рублей – изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут возвращены потерпевшим.
По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвёртому – домашний арест.
Расследование продолжается.