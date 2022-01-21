В Архангельске задержана воровка на доверии

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении нескольких краж.
По предварительным данным, в конце марта злоумышленница нашла потерянную банковскую карту, которой впоследствии оплачивала покупки, похитив таким образом порядка трех тысяч рублей.
Позже, приехав к подруге на остров Кего, по пути архангелогородка зашла в гости к малознакомому молодому человеку, вместе с которым они распивали спиртные напитки. После того, как приятельница ушла, хозяин обнаружил пропажу смартфона. Установлено, что мобильное устройство похитила гостья, тут же продав его в ближайшем пункте приема техники.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам, что оплачивая покупки чужой банковской картой, утраченной по какой-либо причине ее владельцем, вы совершаете преступление, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
(кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя»)