В Северодвинске активизировались мошенники, наживающиеся на пенсионерах

4 апреля в ОМВД России по г. Северодвинску поступило несколько заявлений о мошенничестве от пожилых людей. Они рассказали стражам порядка, что на их домашние стационарные телефоны поступили звонки от неизвестных, которые представились их близкими родственниками.
Мошенники под видом внучки в одном случае, дочери – в другом, сообщили о ДТП, виновниками которых они якобы являются. Звонившие утверждали, что для избежания уголовной ответственности им необходимы крупные суммы денежных средств. Одна из потерпевших – женщина 1948 года рождения, поверив мошенникам, спешно направилась к ближайшему банкомату, сняла 100 тысяч рублей и передала курьеру, который подъехал по адресу, названному самой потерпевшей.
Вторая северодвинка – женщина 1961 года рождения – усомнилась в правдивости информации и перезвонила дочери, которая сообщила, что с ней все в порядке и в дорожно-транспортное происшествие она не попадала. Благодаря проявленной бдительности пенсионерке удалось сохранить свои накопления.
Подобный звонок поступил и 90-летней жительнице города корабелов. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сын женщины стал участником ДТП. Аферист убедил пожилого человека передать курьеру 90 тысяч рублей.
Стоит отметить, что все потерпевшие знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации.
По фактам мошенничеств и покушения на мошенничество возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей по телефону. При возникновении подобных ситуаций лучше сбросить подозрительный звонок и перезвонить своим близким по известным номерам телефонов и убедиться, что с ними все в порядке. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших родственников!