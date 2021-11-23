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В Няндоме росгвардейцы задержали грабителя, находящегося в бегах

Сотрудники Няндомского филиала вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, около двух часов дня, на улице Леваневского выявили и задержали мужчину, который разыскивался отделом полиции за совершение из хулиганских побуждений насильственных действий в отношении потерпевшего.
Гражданина 1987 года рождения передали в ОМВД России «Няндомский». Известно, что задержанный не имеет постоянного места жительства и ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе шесть раз за кражи и грабёж.

03 апрель 11:10 | : Происшествия

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