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В Архангельске друг человека чуть не спалил жилой многоквартирный дом

Инцидент произошел 1 апреля, но, как выяснила редакция, к Дню смеха не имел никакого отношения.

Жильцы дома №13 по проспекту Ломоносова заметили днем дым, просачивающийся из-за закрытых дверей квартиры. Бдительные граждане вовремя вызвали пожарных.

Пояснение от Службы спасения им. И. Поливаного:

- Оказалось, что в квартире на 6 этаже сгорела бумажная коробка из-под пиццы, которая лежала на электрической плите. Горение затухло самостоятельно. В квартире, кроме собаки, никого не было. Хозяин жилья и собаки приехал одновременно с поисково-спасательной группой, дверь открыл сам.

Трагедии не произошло – частично пострадал кухонный гарнитур. Как выяснилось, шкодливый питомец не первый раз включает носом газовую плиту… прикол у него такой.

Порода собаки-поджигателя не разглашается.

03 апрель 08:09 | : Происшествия

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