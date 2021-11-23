В Архангельске друг человека чуть не спалил жилой многоквартирный дом

Инцидент произошел 1 апреля, но, как выяснила редакция, к Дню смеха не имел никакого отношения.
Жильцы дома №13 по проспекту Ломоносова заметили днем дым, просачивающийся из-за закрытых дверей квартиры. Бдительные граждане вовремя вызвали пожарных.
Пояснение от Службы спасения им. И. Поливаного:
- Оказалось, что в квартире на 6 этаже сгорела бумажная коробка из-под пиццы, которая лежала на электрической плите. Горение затухло самостоятельно. В квартире, кроме собаки, никого не было. Хозяин жилья и собаки приехал одновременно с поисково-спасательной группой, дверь открыл сам.
Трагедии не произошло – частично пострадал кухонный гарнитур. Как выяснилось, шкодливый питомец не первый раз включает носом газовую плиту… прикол у него такой.
Порода собаки-поджигателя не разглашается.