Группа несовершеннолетних юнцов пыталась развернуть наркобизнес в Северодвинске

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних юношей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в 2021 году подозреваемые вступили с не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности подростком в преступный сговор, убедив его заработать на незаконном сбыте наркотиков. За денежное вознаграждение юноша должен был забирать наркотическое средство, расфасовывать его в тайники и сообщать о месте их нахождения. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика общей массой 9,14 грамм, подозреваемые не смогли, так как их действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по городу Северодвинску, которые также обнаружили и изъяли наркотики из 20 тайников.
В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом хотели заработать.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).