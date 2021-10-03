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Житель Котласа публично призывал народ к террору

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, пользователь сети Интернет при помощи электронно- технических устройств разместил под новостью в одной из социальных групп текстовые комментарии, в которых содержатся психологические и лингвистические признаки призыва к совершению террористических актов, насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

01 февраль 08:52 | : Происшествия

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