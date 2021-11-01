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В Архангельске задержан уличный грабитель

В отдел полиции №5 УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, на улице Добролюбова в районе Первых пятилеток неизвестный ограбил женщину.

На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая сообщила, что злоумышленник подошел сзади, окликнул ее, после чего ударил по лицу, вырвал сумку и скрылся. Женщина смогла подробно описать нападавшего, благодаря чему сотрудниками полиции был составлен его фоторобот.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан нигде не работающий молодой человек 1995 года рождения. Ранее он уже был судим, в том числе за кражу. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что злоумышленник живет на той же улице, где совершил грабеж.

По данным следствия, убегая с места преступления, молодой человек забрал мобильный телефон и банковские карты, а сумку и находившиеся в ней личные вещи выкинул. Позже они были обнаружены сотрудниками полиции неподалеку от места происшествия.

С помощью похищенной пластиковой карты злоумышленник в ближайшем магазине  купил спиртные напитки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.   

12 январь 13:00 | : Происшествия

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