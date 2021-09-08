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Волки атаковали пригород Архангельска

- У нас тут целая стая волков, они задрали собаку, кавказскую овчарку! - такой вызов пришел с ул. Матросова в архангельскую Службу спасения.

- Это собака моего дяди, она сидела на цепи, а свою, немецкую овчарку, я держу в вольере. Сегодня утром пошел провожать жену на работу. Смотрю - что-то странное, собака молчит, не лает. Подхожу и вижу - светится несколько пар глаз! Волки всей стаей рвут собаку. Они даже не испугались меня, так и сидели там. Их над собакой было 4 штуки, и еще 2-3 сидели чуть поодаль. Вчера в поселке уже говорили про волков, но мы решили, что с "кавказцем" ничего не случится, и оставили его на улице... Я детей в школу не отпущу, пока волков не поймают, - рассказал житель поселка. 

А около 2 часов ночи хищник был замечен на ул. 1-й Рабочий квартал.

- В поселке Цигломень бегает волк! Я таксист, проезжал мимо, увидел волка и поехал за ним. Он только что пролез под забором и побежал к частному дому. Слышно, что собаки лают, - сообщил заявитель.

Днем ранее жители Цигломени уже сообщали о встрече с хищником. Поздним вечером 25 ноября в службу 112 позвонил работник лесозавода № 25 (ул. Севстрой) и сообщил, что крупный волк прошел под воротами КПП и проследовал в сторону жилых домов.

Информация была передана в Охотнадзор.

Поведение животных всегда упирается в кормовую базу. Наиболее легкая добыча для волков – это собаки, а зима для них – самая голодная пора, поэтому они и приходят в населенные пункты.

Основная мера защиты — не уходить в одиночку далеко от населенных пунктов, не отпускать детей на прогулку за пределами деревни без сопровождения взрослых. При встрече со зверем не следует бежать, лучше с шумом приближаться, размахивать руками, палкой, другими подручными средствами. Но нападения на людей происходят крайне редко. Волка узнать легко – он примерно в два раза крупнее собаки, вес может достигать 100 кг, хвост вытянутый, «поленом». 

Основную опасность волки представляют для собак. Волки бьют уличных собак каждый год – ловят на улице, снимают с привязи, но сейчас случаи нападений участились. Собаки при виде «дальнего родственника» обычно впадают в ступор. А волки используют «друзей человека» в том числе и для обучения отпрысков охоте.

Не отпускайте собак на свободный выгул, держите домашних животных в вольерах, которые обносите хотя бы сеткой рабицей, а по периметру навесьте ветошь, пропитанную жидкостью с резким запахом (подойдет одеколон, но не ЛВЖ). Не оставляйте домашнему питомцу возможности выбежать со двора – волки хитры и часто выманивают своих жертв.  

27 ноябрь 09:19 | : Происшествия

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