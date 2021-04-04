Житель Коношского района за разглашение личной переписки попал под уголовную статью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 21-летнего жителя Коношского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений граждан).
Следствием установлено, что 29 апреля 2021 года в городе Няндома обвиняемый под надуманным предлогом забрал мобильный телефон у 19-летней местной жительницы, с которой ранее состоял в близких отношениях. Он ознакомился с ее личной перепиской в одной из социальных сетей, составляющей тайну ее личной жизни, а также от ее имени вел переписку с другими пользователями.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ревнив, поэтому хотел посмотреть, с кем общается его бывшая подруга.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.