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Житель Вельского района нарушил биологический баланс озера Попонаволоцкое

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 40-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного   п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним).

Следствием установлено, что 16 мая 2021 года вечером обвиняемый с резиновой лодки осуществил установку на озере Попонаволоцкое у деревни Березник Вельского района рыболовной сети из лески с целью незаконного вылова леща, окуня и карася в местах нереста и миграционных путях к ним. Сотрудники ОМВД России по Вельскому району извлекли из озера указанную сеть длиной 90 метров с незаконно добытой рыбой и выпустили ее в среду обитания.

В ходе допроса подследственный признал свою вину.

20 август 08:55 | : Происшествия

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