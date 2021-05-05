В Мирном сгорел православный храм. Просят помочь

В кафедральном соборе Архистратига Божия Михаила в городе Мирном 12 августа произошел пожар.
Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма.
По словам клирика храма священника Сергия Авраменко, военные и гражданские специалисты тушили пожар около четырех часов. Работало более пяти единиц техники.
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма.
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