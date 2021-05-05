Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мирном сгорел православный храм. Просят помочь

В кафедральном соборе Архистратига Божия Михаила в городе Мирном 12 августа произошел пожар.
Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма.
По словам клирика храма священника Сергия Авраменко, военные и гражданские специалисты тушили пожар около четырех часов. Работало более пяти единиц техники.
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр просит северян по возможности помочь епархии в восстановлении кафедрального храма.
Банковские реквизиты:
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД «АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ ПРИ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА Г. МИРНЫЙ, ПЛЕСЕЦКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»
Инн 2925001323 кпп 292501001
Банковские реквизиты:
АО «МИнБанк» г. Москва
Расчетный счет 40703810910320000008
Корр.счет 30101810300000000600
БИК 044525600

13 август 09:09 | : Происшествия / Верую

Главные новости


«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов
Приключения дантиста Сени

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (156)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20