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В Архангельской области идет под суд крупный поставщик наркотиков

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого жителя Северодвинска 1985 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере), частью 2 статьи 229 (хищение наркотических средств в значительном размере) и  частью 1 статьи 228 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По материалам следствия, в феврале 2020 года обвиняемый решил заняться сбытом наркотических средств через сеть Интернет в качестве так называемого «закладчика». Злоумышленник получал координаты с «тайниками» через мессенджер, забирал оптовые партии запрещенных веществ, после чего фасовал их и распространял на территории области.

Днем 12 мая 2020 года в районе 2-го километра Кородского шоссе сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Северодвинску злоумышленник, передвигавшийся на дорогостоящем внедорожнике, был задержан. Имеющиеся при себе запрещенные вещества он попытался спрятать в одежде – в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят zip-пакет с порошкообразным веществом зеленого цвета. Согласно исследованию, проведенному специалистом экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, оно являлось наркотическим средством.

В ходе обысков в квартире злоумышленника сотрудниками полиции было обнаружено и изъято еще несколько zip-пакетов с запрещенными веществами, а также приспособления для употребления и фасовки наркотиков.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что часть «веществ», которые обвиняемый получил для дальнейшего сбыта, он присвоил для личного потребления.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области.  

01 август 08:04 | : Происшествия

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