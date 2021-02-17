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Народный мститель, захвативший офис кредитной конторы в Северодвинске, получил 7 лет строгого

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 54-летнему жителю деревни Лая Приморского района Архангельской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 206  УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

Следствием и судом установлено, что 10 марта 2021 года осужденный по месту жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал ранее приобретенное гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17, 16 калибра, в обрез, с целью дальнейшего использования для устрашения при захвате заложника. На следующий день утром осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  вооружился вышеуказанным обрезом и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации, расположенной  по улице Ломоносова в городе Северодвинске. Он заблокировал входную дверь в помещение, ограничив  передвижение 21-летней сотрудницы организации, и потребовал вызвать руководство и принести ему публичные извинения.  Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Осужденный также угрожал применением обреза в отношении мужчины, доставившего еду в офис по заказу потерпевшей, который она сделала до вторжения захватчика. После подтверждения информации о захвате заложника на место происшествия  незамедлительно прибыли представители региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры города Северодвинска, сотрудники областных структур РУФСБ,  УМВД, Росгвардии и МЧС. В ходе  переговорного процесса  сотрудник управления Росгвардии сообщил захватчику о выполнении части его требований и заверил, что оставшиеся требования также будут выполнены, после чего убедил  разрядить обрез, что позволило задержать злоумышленника.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.  

Приговором 2-го Западного окружного военного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

01 июль 15:38 | : Происшествия

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