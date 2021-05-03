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Сотрудник автосервиса в Архангельской области нагло крал деньги клиентов

Приморским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого Дениса Якушкина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Суд установил, что подсудимый, являясь сотрудником автосервиса «Внедорожник 29», находясь на рабочем месте, под предлогом необходимости внесения предоплаты за ремонт автомобилей получал от клиентов денежные средства, которые присваивал себе.

В общей сложности преступными действиями злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 291 054 рублей.

Противоправная деятельность Якушкина пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Якушкина к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

22 июнь 09:08 | : Происшествия

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