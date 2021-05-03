Топором по кумполу. Пьянка двух заклятых дружков в Няндоме закончилась убийством

19 июня 2021 года в доме по улице Молодежная в городе Няндома обнаружено тело ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 32-летнего хозяина жилища с травмами головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 21-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 17 июня 2021 года в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора. Он вспомнил, что хозяин жилища ранее угрожал ему убийством, поэтому решил его убить. Лезвием топора он нанес тому несколько ударов по голове, закрыл входную дверь на навесной замок и скрылся с места преступления, избавившись на улице от топора и ключей от замка.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.