В Северодвинске молодой орел устроил разборку в баре

Накануне в 15:37 на пульт вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре, расположенном на проспекте Беломорский.
По указанию дежурного для проверки информации на место незамедлительно выехал ближайший автопатруль. По прибытии на охраняемый объект сотрудники задержали гражданина 1995 года рождения.
Установлено, что в ходе ссоры мужчина нанёс удар кулаком по шее своему оппоненту 2001 года рождения. Пострадавшего, испытывающего проблемы с дыханием, госпитализировали.