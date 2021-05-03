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В Северодвинске молодой орел устроил разборку в баре

Накануне в 15:37 на пульт вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре, расположенном на проспекте Беломорский.

По указанию дежурного для проверки информации на место незамедлительно выехал ближайший автопатруль. По прибытии на охраняемый объект сотрудники задержали гражданина 1995 года рождения.

Установлено, что в ходе ссоры мужчина нанёс удар кулаком по шее своему оппоненту 2001 года рождения. Пострадавшего, испытывающего проблемы с дыханием, госпитализировали.

 

12 июнь 10:15 | : Происшествия

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