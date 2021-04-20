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Бизнесмен поставлял в Архангельск сомнительные лекаоства для скотины и домашних питомцев

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения в г. Архангельске.

В результате проверки установлено, что  предпринимательская деятельность велась с грубыми нарушениями требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ.

Индивидуальный предприниматель при переоформлении лицензии на фармацевтическую деятельность в заявления не указал адрес, по которому прекращена деятельность, и дату, с которой фактически она прекращена.

Кроме того, предприниматель осуществлял хранение лекарственных препаратов в помещении, не заявленном в лицензии.

Лицо, ответственное за прием, хранение, учет, отпуск, списание и уничтожение лекарственных препаратов для ветеринарного применения, не имело подтверждения повышения квалификации, которое необходимо проходить не реже 1 раза в 5 лет.

Учреждением и его ответственными лицами осуществлялся недостаточный учет лекарственных препаратов для ветеринарного применения, находящихся в обороте.

Индивидуальным предпринимателем и ее ответственными лицами не обеспечено хранение лекарственных препаратов во вторичной упаковке в шкафу этикеткой (маркировкой) наружу.

На хранении с последующей реализацией были выявлены лекарственные препараты с отсутствием вторичной упаковки, которая предусмотрена инструкцией.

Сотрудником Управления по данным нарушениям был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Арбитражный суд Архангельской области для дальнейшего рассмотрения.

Решением Арбитражного суда Архангельской области индивидуальный предприниматель признан виновным по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения.  

26 май 16:56 | : Происшествия

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