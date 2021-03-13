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«Это наше горе и боль». Александр Цыбульский о трагедии в Казани

В связи с случившимся в столице Татарстана, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил сочувственную телеграмму президенту республики Рустаму Минниханову:

- Невозможно передать словами все горе и боль, которую переживает в эти дни народ Татарстана в связи с гибелью людей во время стрельбы в школе города Казани. Самое страшное, что погибли дети. И не найти слов утешения и поддержки, чтобы облегчить боль утраты. Жители Архангельской области скорбят вместе с вами.

Напомним, сегодня утром 19-летний студент проник с огнестрельным оружием в здание школы №75 города Казани. От его действий погибли 8 человек – 7 школьников и учительница. Более 20 пострадали и госпитализированы, часть – в тяжелом состоянии.

Мотивы ужасного преступления выясняются…

11 май 14:25 | : Происшествия

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