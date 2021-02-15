В Северодвинске взрослый подонок пытался подсадить на наркоту девчушку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в, г» ч.4
ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства несовершеннолетнему, в крупном размере).
По версии следствия, в городе Северодвинске подозреваемый сбыл 17-летней знакомой наркотическое средство общей массой не менее 4,36 грамм. Его дальнейшие противоправные действия пресекли сотрудники ОМВД России по г.Северодвинску.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что безвозмездно передал девушке наркотическое средство.
Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).