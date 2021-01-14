В Архангельской области собаки рвут волков прямо на участке

В нынешний зимний период особенно много жалоб от населения Поморья на волков, привольно разгуливающих даже по крупным населенным пунктам. Вплоть до того, что продлено время их отстрела и назначена специальная премия.
Как правило, лесные хищники нападают на домашних питомцев, выгуливаемых хозяевами, исход таких встреч печален. Но иногда получают достойный отпор…
В деревне Песчанка Котласского района волчица забралась в вольер частного дома, где мирно отдыхали две западно-сибирские лайки. Собаки растерзали непрошенную гостью, чей хладный труп позже обнаружил их хозяин.
Мопсы, доберманы и миттельшнауцеры, берите пример со своих собратьев!