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В Архангельской области собаки рвут волков прямо на участке

В нынешний зимний период особенно много жалоб от населения Поморья на волков, привольно разгуливающих даже по крупным населенным пунктам. Вплоть до того, что продлено время их отстрела и назначена специальная премия.

Как правило, лесные хищники нападают на домашних питомцев, выгуливаемых хозяевами, исход таких встреч печален. Но иногда получают достойный отпор…

В деревне Песчанка Котласского района волчица забралась в вольер частного дома, где мирно отдыхали две западно-сибирские лайки. Собаки растерзали непрошенную гостью, чей хладный труп позже обнаружил их хозяин.

Мопсы, доберманы и миттельшнауцеры, берите пример со своих собратьев!  

18 март 13:10 | : Происшествия

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