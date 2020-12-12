Волки Архангельской области с голодухи пытаются питаться пенсионерами

ЧП произошло на границе Пинежского и Верхнетоемского районов.
Рассказывает районная газета «Заря»:
Хищник пробрался на веранду жилого дома, где была закрыта собака, и напал на домашнего питомца. Хозяин дома, пенсионер, услышав визг собаки, вышел на шум и был укушен волком. Хищник после этого выскочил из помещения через окно.
По информации, имеющейся в полиции, у пострадавшего множественные царапины и укус бедра. Мужчине была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, и пострадавший отправился домой. Для расследования всех обстоятельств происшествия на место направлены сотрудники полиции и охотовед