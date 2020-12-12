Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Волки Архангельской области с голодухи пытаются питаться пенсионерами

ЧП произошло на границе Пинежского и Верхнетоемского районов.

Рассказывает районная газета «Заря»:

Хищник пробрался на веранду жилого дома, где была закрыта собака, и напал на домашнего питомца. Хозяин дома, пенсионер, услышав визг собаки, вышел на шум и был укушен волком. Хищник после этого выскочил из помещения через окно.

По информации, имеющейся в полиции, у пострадавшего множественные царапины и укус бедра. Мужчине была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, и пострадавший отправился домой. Для расследования всех обстоятельств происшествия на место направлены сотрудники полиции и охотовед 

 

21 февраль 09:34 | : Происшествия

Главные новости


Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района
РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (231)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20