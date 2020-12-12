Убийце сторожа пункта приема металлолома на Окружной предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 41-летнему уроженцу Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
Напомним, 25 августа 2020 года утром в бытовом помещении пункта приемки металлолома, расположенного на Окружном шоссе в городе Архангельске, обнаружено тело 57-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. Из охраняемого сторожем помещения похищены денежные средства в размере более 48 тысяч рублей.
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, сотрудниками патрульно- постовой службы полиции по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый уроженец Вельского района, который весной 2019 года освободился из мест лишения свободы и в настоящее время не имеет определённого места жительства.
Следствием установлено, что в ночь на 25 августа 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, надев сменную одежду и перчатки, пришел в пункт приема металлолома. Он нанес металлической кувалдой не менее 9 ударов по голове сторожу предприятия, после чего обыскал помещение и похитил денежные средства коммерческой организации в размере 48 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и сторожем произошел конфликт, в ходе которого он ударил его кувалдой по голове. Затем обыскал помещение и похитил денежные средства, которые потратил на личные нужды. Умысла на разбойное нападение у него не было.
На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.