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В Котласе мальчик, скучая без мамы, упал с балкона

13 февраля 2021 года утром 6-летний мальчик получил серьезные травмы в результате падения с высоты балкона, расположенного на 4 этаже жилого дома по улице Мелентьева в городе Котласе. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, 26-летняя мама оставила мальчика дома одного и ушла на работу. Ребенку стало скучно, он вышел на балкон и перегнулся через перила, чтобы происходящее на улице было лучше видно. 

Пострадавший малолетний бортом санавиации доставлен  в областной центр для прохождения дальнейшего лечения.

Следственное управление призывает взрослых быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра, и обращает Ваше внимание, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей!

 

16 февраль 14:38 | : Происшествия

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