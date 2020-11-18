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В Архангельске уклонист от призыва изменил даже своему роду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего архангелогородца, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года неоднократно под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат. Не желая проходить военную службу,  в назначенные дни  без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, подозреваемый не явился, скрываясь от сотрудников военного комиссариата и сотрудников органов внутренних дел.

При этом подозреваемый  ранее обращался с заявлением в военный комиссариат, в котором уведомил о нежелании служить в армии, а год назад поменял имя и фамилию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

 

12 февраль 09:00 | : Происшествия

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