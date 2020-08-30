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Полицейские подстрелили матерого волка в черте Архангельска

О нашествии серых этой зимой в областную столицу мы писали неоднократно.

Звери нападают на домашних питомцев, что создает реальную угрозу не только для хозяев последних, но и случайных свидетелей.

Полиции дано добро открывать огонь на поражение.

Впрочем, в соцсетях звучали сомнения – а вдруг это просто большие собаки грязно-серого окраса?

Это вряд ли…

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сегодня около 5:30 в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении в районе улиц Русанова и Почтовый тракт лесного хищника.

На место выехал полицейский наряд, вооруженный автоматами Калашникова. Точно определив принадлежность объекта к дикой природе, ночной незваный гость был ликвидирован одиночными прицельными выстрелами.

Напомним, есть мнение, что приход волков в города региона спровоцирован увлечением охотой на лосей… пусть и лицензированной.

08 февраль 12:10 | : Происшествия

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