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Архангельский лыжник Большунов попал под прицел финской полиции

Краса и гордость поморского спорта Александр Большунов, с 2019 года выступающий за Архангельскую область, в воскресенье во время эстафетной гонки на этапе Кубка в финском городе Лахта отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника Йони Маки, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног.

Жюри решило дисквалифицировать Большунова за неспортивное поведение и лишило бронзы его команду, в которую также входили Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов.

Мало того, полиция финского региона Хяме приняла заявление на действия российского лыжника. Возможно, будет серьезное судебное разбирательство. При этом Международная федерация лыжных гонок (FIS) решила не применять к лидеру общего зачета нынешнего Кубка дополнительных санкций.

Отметим, что, кроме профессионального занятия спортом, Большунов является лейтенантом российской нацгвардии. То есть, удар у него ого-го.
 

25 январь 14:56 | : Происшествия

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