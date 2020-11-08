Архангельская прокуратура начала проверку видео о тяжелой доле инвалида

Прокуратурой Архангельской области организована проверка освещенной в сети «Интернет» информации о нарушении жилищных прав жильцов аварийных домов города Архангельска. Конкретно: сюжет «Архангельск: гниль и пепел», вышедший в паблике «Настоящее время».
На данный момент установлено, что многоквартирный дом № 62 по
ул. Выучейского в г. Архангельске, в котором проживает инвалид Архипов, в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» не включен по причине признания его аварийным и подлежащим сносу 12.08.2020.
Администрацией МО «Город Архангельск» 14.12.2020 по заявлению Архипова от 06.12.2020 предложено жилое помещение маневренного фонда, расположенное на территории Маймаксанского территориального округа, от которого последний отказался.
По окончанию проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.