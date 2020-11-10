Директрису каргопольской средней школы обвиняют в присвоении денег. Сумма не впечатляет

Речь идет о служебном подлоге.
Прокурорская проверка установила, что с 2019 по 2020 год директор Казаковской начальной школы — детского сада также исполняла обязанности педагога-логопеда и тьютора (наставника). Пользуясь своим служебным положением, она документально отчиталась о занятиях, которые, якобы, провела с подопечными.
Сумма, которую руководитель получила за невыполненную работу, составила 24 680 рублей. 30 декабря в отношении директора возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Присвоение с использованием служебного положения».
Наблюдатели в шоке от суммы, по которой возбуждено уголовное дело в отношении работника народного образования…