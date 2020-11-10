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Директрису каргопольской средней школы обвиняют в присвоении денег. Сумма не впечатляет

Речь идет о служебном подлоге.

Прокурорская проверка установила, что с 2019 по 2020 год директор Казаковской начальной школы — детского сада также исполняла обязанности педагога-логопеда и тьютора (наставника). Пользуясь своим служебным положением, она документально отчиталась о занятиях, которые, якобы, провела с подопечными.

Сумма, которую руководитель получила за невыполненную работу, составила 24 680 рублей. 30 декабря в отношении директора возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Присвоение с использованием служебного положения».

Наблюдатели в шоке от суммы, по которой возбуждено уголовное дело в отношении работника народного образования…

12 январь 11:27 | : Происшествия

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