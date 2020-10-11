В Архангельске пьяный подонок убил молотком мать и искалечил любовницу

2 января 2021 года ночью в квартире дома по улице Воронина в городе Архангельске обнаружено тело 74-летней женщины с телесными повреждениями в области головы. Из этой же квартиры в больницу в тяжелом состоянии госпитализирована 42-летняя женщина с травмой головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 42-летний сын убитой пенсионерки, который на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался.
По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанес удары твердым тупым предметом по голове матери и сожительницы. Через некоторое время он позвонил в органы полиции и пояснил, что пришел в гости к матери и обнаружил ее безжизненное тело.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также мотива противоправных действий. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы. В ходе осмотра места преступления изъяты молоток и монтировка.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.