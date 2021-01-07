Рождественский пожар в Нарьян-Маре – люди выбегали на мороз без одежды

При содействии очевидца экипаж группы задержания вневедомственной охраны отогревал в служебном автомобиле мужчину и женщину, оказавшихся на морозе без верхней одежды.
Экипаж группы задержания регионального отдела вневедомственной охраны Росгвардии одним из первых пришёл на помощь двум гражданам, пострадавшим во время пожара в окрестностях города Нарьян-Мара в ночь на Рождество Христово. Инцидент произошёл около четырёх часов 7 января в Песчаном проезде рабочего посёлка Искателей. Огнём оказался охвачен один из одноэтажных деревянных жилых домов.
«Получившие ожоги мужчина и женщина оказались на морозе без верхней одежды. При содействии очевидца произошедшего мы с водителем группы задержания сержантом полиции Николаем Рочевым отогревали пострадавших в служебном автомобиле до приезда бригады скорой медицинской помощи. Затем осуществляли охрану места происшествия на время тушения пожара сотрудниками МЧС», – рассказал старший группы задержания ОВО по Ненецкому автономному округу старшина полиции Андрей Корепанов.