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Новогодний "Каин" объявился в Новодвинске

31 декабря 2020 года около 17 часов в квартире дома по улице 50 лет Октября в городе Новодвинске обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России «Приморский», по подозрению в убийстве задержан 53-летний брат убитого.

По предварительной версии, 31 декабря 2020 года потерпевший, подозреваемый  и подруга последнего употребляли спиртные напитки. Младший брат стал их попрекать, что они проживают у него в квартире. Между братьями произошла ссора, в ходе которой старший брат нанес младшему не менее 4 ножевых ранений. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что был сильно пьян, поэтому ничего не помнит.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

04 январь 12:36 | : Происшествия

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