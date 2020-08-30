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Сотрудник исправительной колонии из Архангельской области спас детей при пожаре

Сегодня сотрудник исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) Александр Скрозников помог спасти семью с малолетними детьми, в квартире которой произошел пожар.

Звонок в городскую пожарную часть  поступил в 10.38, и сразу четыре пожарных расчёта поспешили на вызов на ул. Пушкина — там горел деревянный двухквартирный дом.  В это же время старший лейтенант Александр Скрозников проходил неподалёку и увидел густой чёрный дым. Офицер сразу направился к месту пожара, чтобы оказать помощь, но в пристройке и жилой зоне уже было густое задымление, и попасть внутрь дома было невозможно.

Скрозников побежал к окнам и увидел молодую женщину, которая звала на помощь. Она открыла окно и протянула Александру годовалого сына, а после — четырехлетнюю дочь. Потом Александр помог выбраться молодой маме. Дети и мама не получили ожогов и отравления дымом, глава семьи эвакуировался самостоятельно и был госпитализирован в Вельскую ЦРБ.

 - В 11.33 пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Очаговая зона была расположена в санузле, отрабатываются две основные версии — неисправность проводки и неосторожное обращение с огнём, - рассказал начальник ПЧ-26 Александр Дереш.

За активные действия по спасению людей при пожаре вельские пожарные намерены ходатайствовать о поощрении сотрудника УФСИН России по Архангельской области Александра Скрозникова.

- Для меня самое главное, что все закончилось хорошо. Что успели во время спасти детей, что они здоровы, - поделился Александра Скрозников.

08 декабрь 16:51 | : Происшествия

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