Сотрудник исправительной колонии из Архангельской области спас детей при пожаре

Сегодня сотрудник исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) Александр Скрозников помог спасти семью с малолетними детьми, в квартире которой произошел пожар.
Звонок в городскую пожарную часть поступил в 10.38, и сразу четыре пожарных расчёта поспешили на вызов на ул. Пушкина — там горел деревянный двухквартирный дом. В это же время старший лейтенант Александр Скрозников проходил неподалёку и увидел густой чёрный дым. Офицер сразу направился к месту пожара, чтобы оказать помощь, но в пристройке и жилой зоне уже было густое задымление, и попасть внутрь дома было невозможно.
Скрозников побежал к окнам и увидел молодую женщину, которая звала на помощь. Она открыла окно и протянула Александру годовалого сына, а после — четырехлетнюю дочь. Потом Александр помог выбраться молодой маме. Дети и мама не получили ожогов и отравления дымом, глава семьи эвакуировался самостоятельно и был госпитализирован в Вельскую ЦРБ.
- В 11.33 пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Очаговая зона была расположена в санузле, отрабатываются две основные версии — неисправность проводки и неосторожное обращение с огнём, - рассказал начальник ПЧ-26 Александр Дереш.
За активные действия по спасению людей при пожаре вельские пожарные намерены ходатайствовать о поощрении сотрудника УФСИН России по Архангельской области Александра Скрозникова.
- Для меня самое главное, что все закончилось хорошо. Что успели во время спасти детей, что они здоровы, - поделился Александра Скрозников.