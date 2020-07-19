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В Северодвинске раскрыто убийство матери сыном-неадеквантом

Вчера вечером после локализации пожара в квартире дома по бульвару Строителей в городе Северодвинске обнаружено тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинск, установлена причастность к совершению убийства 33-летнего сына потерпевшей, которого сотрудники патрульно- постовой службы обнаружили недалеко от указанного дома.

В ходе допроса подозреваемый признал факт нанесения ударов ломом и ножом. Он пояснил следователю, что не помнит всех событий вчерашнего вечера, но  испытывал личную  неприязнь к матери, которая ему надоедала своими советами.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты нож и лом. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы, включая психолого- психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого, так как со слов родственников, он состоит на учете в психо-наркологическом диспансере.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

21 сентябрь 12:13 | : Происшествия

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